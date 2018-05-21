Смолов третий год подряд стал лучшим футболистом сезона по версии игроков РФПЛ

«Спорт-Экспресс» подвел итоги голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата России в сезоне-2017/18

В опросе приняли участие по 11 футболистов из всех 16 клубов премьер-лиги. Каждый респондент назвал свою тройку лучших игроков сезона. За первое место начислялось три балла, за второе — два балла, за третье — один балл.

В итоге в голосовании победил форвард «Краснодара» Федор Смолов, набравший 179 баллов. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш получил 168 баллов, на третьем месте Александр Головин из ЦСКА, на счету которого 138 голосов.

Смолов стал лидером опроса «третий раз подряд, что является новым рекордом. Ранее по два раза футболисты выбирали полузащитника «Спартака» Егора Титова — в 1998 и в 2000 годах, а также хавбека «Локомотива» Дмитрия Лоськова — в 2002 и 2003 годах, отмечает «Спорт-Экспресс».