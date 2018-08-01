С закрытием Яблоновского моста нагрузка на Тургеневский мост вырастет на 30%

По оценкам экспертов, после закрытия Яблоновского моста поток машин через Тургеневский мост увеличится не менее чем на 30%

Как уточнили в пресс-службе МВД по Адыгее, въезд в Краснодар будет осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища.

«Мы надеемся, что часть автомобильного потока со стороны Адыгеи пойдет по трассе М4 "Дон" через шлюзы Краснодарского водохранилища. Тем не менее, ожидается, что основная часть автовладельцев все-таки выберет более привычный путь — по Тургеневскому шоссе. В этом случае, как подсчитали специалисты, нагрузка на Тургеневский мост возрастет в лучшем случае на 30%», — отметил представитель Госавтоинспекции Адыгеи подполковник полиции Алексей Ковтунов.

Сотрудники Госавтоинспекции обоих регионов будут взаимодействовать в регулировании транспортного движения на границе Адыгеи и Краснодара.

«Официальной информации об изменении сроков перекрытия моста в ГИБДД МВД по Адыгее не поступило. Планируется, что ремонт дороги у Тургеневского моста будет завершен до 4 августа, поэтому в настоящее время подготовительные работы к регулированию дорожного движения у Яблоновского моста идут по плану», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.