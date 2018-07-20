На период ремонта Яблоновского моста изменят организацию движения общественного транспорта. Мост надо будет переходить пешком

На брифинге в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара обсудили изменения в организации движения транспорта на период закрытия Яблоновского моста

После закрытия Яблоновского моста въезд и выезд из Краснодара будет осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища. Ожидается, что основная нагрузка ляжет на Тургеневский мост и увеличится на 30% (сейчас мост пропускает в день около 55 тыс. авто в сутки).

Для улучшения дорожной ситуации светофор со стороны Адыгеи на пересечении ул. Промышленной и ул. Дорожной в пос. Яблоновском переведут в режим «желтого мигания», который будет включен постоянно. Также в районе Тургеневского моста будет усилено дежурство нарядов ДПС.

Отдельные схемы движения разработаны для междугородних автобусов. Рейсовые автобусы, следующие от вокзала «Краснодар-1» в направлении Анапы, Новороссийска, Геленджика и проезжающие Яблоновский мост, на время его закрытия будут выезжать/въезжать в город через Тургеневский мост по схеме: автовокзал — ул. Мира — ул. Октябрьская — ул. Северная — ул. им. Тургенева и далее — на Тургеневский мост. И также — в обратном направлении.