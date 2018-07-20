На период ремонта Яблоновского моста изменят организацию движения общественного транспорта. Мост надо будет переходить пешком
На брифинге в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара обсудили изменения в организации движения транспорта на период закрытия Яблоновского моста
После закрытия Яблоновского моста въезд и выезд из Краснодара будет осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища. Ожидается, что основная нагрузка ляжет на Тургеневский мост и увеличится на 30% (сейчас мост пропускает в день около 55 тыс. авто в сутки).
Для улучшения дорожной ситуации светофор со стороны Адыгеи на пересечении ул. Промышленной и ул. Дорожной в пос. Яблоновском переведут в режим «желтого мигания», который будет включен постоянно. Также в районе Тургеневского моста будет усилено дежурство нарядов ДПС.
Отдельные схемы движения разработаны для междугородних автобусов. Рейсовые автобусы, следующие от вокзала «Краснодар-1» в направлении Анапы, Новороссийска, Геленджика и проезжающие Яблоновский мост, на время его закрытия будут выезжать/въезжать в город через Тургеневский мост по схеме: автовокзал — ул. Мира — ул. Октябрьская — ул. Северная — ул. им. Тургенева и далее — на Тургеневский мост. И также — в обратном направлении.
Автобусы, следующие от автовокзала «Краснодар-1» в направлении Армавира, Кропоткина и Горячего Ключа, будут двигаться через дорогу в районе шлюзов Краснодарского водохранилища по схеме: автовокзал — ул. Мира — ул. им. Ленина — ул. им. Суворова — ул. им. Вишняковой — ул. Ставропольская — ул. Трамвайная — ул. им. Мачуги — ул. Бородинская. И также — в обратном направлении.
Совместно с министерством строительства, транспорта, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи разработана схема движения для граждан, совершающих поездки на пригородных автобусах, в том числе в населенные пункты Северского и Тахтамукайского районов.
Весь местный рейсовый транспорт будет следовать до зоны ремонта. Здесь пассажиры будут покидать автобусы и маршрутки, переходить Яблоновский мост пешком и далее пересаживаться в транспорт, курсирующий с другой стороны.
Трамваи, автобусы и троллейбус, курсирующие в районе Яблоновского моста, будут работать в штатном режиме. Также граждане, перейдя мост, смогут воспользоваться автобусами, следующими от автовокзала «Южный», который также продолжит работать, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как сообщали Юга.ру, Яблоновский мост будет закрыт с 4 по 20 августа в всязи с ремонтом — проведенное в апреле обследование выявило непригодное состояние шести температурных швов. Пешеходная часть моста будет открыта.
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