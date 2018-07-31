Тела погибших при пожаре в Сочи транспортируют за счет городских властей

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что тела погибших при пожаре в Адлерском районе транспортируют на родину за счет городских властей

Об этом он заявил 31 июля на еженедельной планерке, которая началась с минуты молчания в память о погибших.

«Все материальные затраты, связанные с тем, чтобы отправить тела погибших при пожаре, мы возьмем на себя», — сказал Пахомов.

Как сообщали Юга.ру, ранним утром 30 июля на улице Просвещения, 81 произошел пожар. В огне погибли восемь человек, в том числе девятилетняя девочка. Пятеро погибших — женщины, две из Архангельска, одна — гражданка Армении, личности еще двоих устанавливаются. Три человека получили ожоги и травмы разной степени тяжести, двух из них на вертолетах доставили в краевой ожоговый центр, третий пострадавший, 16-летний юноша, получает лечение в детской больнице Сочи.