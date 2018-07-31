Тела погибших при пожаре в Сочи транспортируют за счет городских властей
Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что тела погибших при пожаре в Адлерском районе транспортируют на родину за счет городских властей
Об этом он заявил 31 июля на еженедельной планерке, которая началась с минуты молчания в память о погибших.
«Все материальные затраты, связанные с тем, чтобы отправить тела погибших при пожаре, мы возьмем на себя», — сказал Пахомов.
Как сообщали Юга.ру, ранним утром 30 июля на улице Просвещения, 81 произошел пожар. В огне погибли восемь человек, в том числе девятилетняя девочка. Пятеро погибших — женщины, две из Архангельска, одна — гражданка Армении, личности еще двоих устанавливаются. Три человека получили ожоги и травмы разной степени тяжести, двух из них на вертолетах доставили в краевой ожоговый центр, третий пострадавший, 16-летний юноша, получает лечение в детской больнице Сочи.
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«В так называемой шашлычной произошло возгорание. Строение было обшито сайдингом, он очень быстро сгорел, люди погибли. Огонь перекинулся на другую металлическую конструкцию. Это разгильдяйство и беспечность. Погибли люди — это трагедия», — констатировал Пахомов.
По его словам, после этого ЧП на курорте усилят контроль за пожарной безопасностью.
По предварительной информации, сгоревшие строения не предназначались для размещения людей. Помимо этого, здание оказалось самостроем. Однако на сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче этого дома.
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