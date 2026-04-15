С 15 апреля краснодарцы могут подать заявление на зачисление ребенка в детский сад

В Краснодаре открылся прием детей в дошкольные учреждения. Он продлится до 15 июля

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 15 апреля краснодарцы могут подать заявления на зачисление детей в детские сады. Прием будет открыт до 15 июля включительно.

Родители могут подать заявление во всех МФЦ города или онлайн на региональном портале «Госуслуги». При подаче нужно предоставить:

паспорт одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие наличие льгот (при наличии).

В первую очередь будут зачислять детей сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медицинских работников, участников СВО и тех, кто растет в многодетных семьях.