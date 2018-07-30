Сгоревший в Сочи дом оказался самостроем

Краснодарский край

Распечатать

Дом, сгоревший в Сочи 30 июля, не был оформлен документально

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в следственном отделе по Адлерскому району Сочи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Земля и строение оформлены не были», — сказал представитель СК.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, ранним утром 30 июля в Адлерском районе Сочи произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек и трое пострадали. Пожар на площади 300 кв. метров тушили два часа.

Предположительно, жертвами пожара стали наемные рабочие — граждане Армении.

По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей. Однако на сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче этого дома.

Пожары Самострой Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре в День ВДВ фонтаны работать не будут
На Кубани хотят запретить строить у моря здания выше 3-4 этажей
В Махачкале нашли тело утонувшей в море девушки
Среди погибших при пожаре в Сочи — пять женщин, в том числе из Архангельска и Армении. Под сгоревшим навесом готовили и продавали еду
Ткачев рассказал, почему ушел с поста главы Минсельхоза
Минфин Дагестана отказался помочь «Анжи». Клуб пригрозил сняться с чемпионата

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале