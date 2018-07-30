Сгоревший в Сочи дом оказался самостроем

Дом, сгоревший в Сочи 30 июля, не был оформлен документально

«Земля и строение оформлены не были», — сказал представитель СК.

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в следственном отделе по Адлерскому району Сочи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ранним утром 30 июля в Адлерском районе Сочи произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек и трое пострадали. Пожар на площади 300 кв. метров тушили два часа.

Предположительно, жертвами пожара стали наемные рабочие — граждане Армении.

По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей. Однако на сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче этого дома.