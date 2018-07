Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим при пожаре в Сочи

В Адлерском районе на улице Просвещения, 81 рано утром случился пожар, погибло 8 человек! • - 05:40 – сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного; - 05.41 – выехали пожарные расчеты. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров; - 06:08 – локализация пожара; - В огне погибли 8 человек. Пострадали еще трое. • По данным МЧС, горел частный дом. Местные жители говорят, что горела частная гостиница. - Мэрия Сочи сообщает, что загорелся навес для общепита с соседней с ним временной металлической конструкцией. • По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал. Огонь распространился так быстро, потому что строения были обшиты легковоспламеняющимся сайдингом. - Все погибшие и пострадавшие - наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Пожар

