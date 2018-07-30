Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим при пожаре в Сочи
Губернатор региона Вениамин Кондратьев пообещал оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате пожара в Сочи 30 июля
Власти Краснодарского края планируют оказать помощь пострадавшим. При необходимости родственникам жертв помогут в размещении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Адлерском районе.
«Министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь. На месте пожара работают психологи и краевые специалисты. Скоро вылетит бригада санавиации», — заявил Кондратьев.
Как сообщали Юга.ру, 30 июля в 5:40 в Адлерском районе Сочи произошел пожар в частном доме. В пресс-службе мэрии Сочи прокомментировали, что погибли восемь человек и пострадали трое, в том числе 16-летний подросток.
По предварительным данным, люди размещались в помещениях, не приспособленных для проживания.
В Адлерском районе на улице Просвещения, 81 рано утром случился пожар, погибло 8 человек! • - 05:40 – сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного; - 05.41 – выехали пожарные расчеты. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров; - 06:08 – локализация пожара; - В огне погибли 8 человек. Пострадали еще трое. • По данным МЧС, горел частный дом. Местные жители говорят, что горела частная гостиница. - Мэрия Сочи сообщает, что загорелся навес для общепита с соседней с ним временной металлической конструкцией. • По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал. Огонь распространился так быстро, потому что строения были обшиты легковоспламеняющимся сайдингом. - Все погибшие и пострадавшие - наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Пожар
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.