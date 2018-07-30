Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим при пожаре в Сочи

Губернатор региона Вениамин Кондратьев пообещал оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате пожара в Сочи 30 июля

«Министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь. На месте пожара работают психологи и краевые специалисты. Скоро вылетит бригада санавиации», — заявил Кондратьев.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Адлерском районе.

Как сообщали Юга.ру, 30 июля в 5:40 в Адлерском районе Сочи произошел пожар в частном доме. В пресс-службе мэрии Сочи прокомментировали, что погибли восемь человек и пострадали трое, в том числе 16-летний подросток.

По предварительным данным, люди размещались в помещениях, не приспособленных для проживания.