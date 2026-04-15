«Автодор» полностью согласовал проект обхода Адлера

Краснодарский край

  © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
Сейчас «Автодор» ведет работы на всех участках дороги в обход Адлера

15 апреля глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью ТАСС сообщил, что в 2025 году компания согласовала с Главгосэкспертизой все этапы строительства обхода Адлера.

«Активно проводим работы на всех ключевых точках. Расширили до двух полос Ивановскую эстакаду в составе А-149 — под ней запустим тоннелепроходческие комплексы. Завершили сооружение основной части опор мостов через реку Кудепста и подготовили испытания конструкций порталов», — рассказал он.

Читайте также:

По словам Петушенко, на ключевых развязках обхода Адлера — в районе села Высокое и санатория «Кудепста» — завершено бетонирование пролетов. Специалисты уже приступили к возведению почти километровой эстакады и подготовке тоннелей на восточном портале.

Отметим, что обход Адлера станет частью трассы Джубга — Сочи. К концу 2025 года проект подорожал с 73,5 млрд до 127,9 млрд рублей. В госкомпании объяснили рост бюджета сложным рельефом Сочи и инфляцией. Итоговую стоимость всей магистрали «Автодор» планирует посчитать к 2030 году.

Ранее стало известно, что строительство трассы Джубга — Сочи приостановили из-за проблем с финансированием, однако проектирование и подготовка дороги продолжаются.

Новая скоростная трасса должна стать альтернативой существующей А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до полутора часов. Дорога будет платной. Изначально сдать объект планировали к концу 2029 года: в 2027-м построить обход Адлера, а в 2028-м — обход Туапсе.

Как писали Юга.ру, суд ликвидировал фонд «Моя Кубань» и «Союз дорожников Кубани». Через них «отмыли» 2 млрд рублей.

С 15 апреля краснодарцы могут подать заявление на зачисление ребенка в детский сад
«Автодор» полностью согласовал проект обхода Адлера
Жители Краснодара несколько месяцев жалуются на питание в местных школах. Следком организовал проверку
В Сочи три дельфина ютятся в маленьком бассейне возле кафе. Зоозащитница обратилась в прокуратуру
В Краснодаре пройдет «Библионочь». Узнали программу бесплатных событий
В Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начнут отключать c 15 апреля

Лента новостей

Паром из Краснодара в Адыгею
Сегодня, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
Сегодня, 11:04
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
«Анапа готовится к худшему»
Вчера, 17:52
«Анапа готовится к худшему»
Большое нефтяное пятно движется к заповеднику «Утриш»

