«Автодор» полностью согласовал проект обхода Адлера

15 апреля глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью ТАСС сообщил , что в 2025 году компания согласовала с Главгосэкспертизой все этапы строительства обхода Адлера. «Активно проводим работы на всех ключевых точках. Расширили до двух полос Ивановскую эстакаду в составе А-149 — под ней запустим тоннелепроходческие комплексы. Завершили сооружение основной части опор мостов через реку Кудепста и подготовили испытания конструкций порталов», — рассказал он.

По словам Петушенко, на ключевых развязках обхода Адлера — в районе села Высокое и санатория «Кудепста» — завершено бетонирование пролетов. Специалисты уже приступили к возведению почти километровой эстакады и подготовке тоннелей на восточном портале.



Отметим, что обход Адлера станет частью трассы Джубга — Сочи. К концу 2025 года проект подорожал с 73,5 млрд до 127,9 млрд рублей. В госкомпании объяснили рост бюджета сложным рельефом Сочи и инфляцией. Итоговую стоимость всей магистрали «Автодор» планирует посчитать к 2030 году.

Ранее стало известно, что строительство трассы Джубга — Сочи приостановили из-за проблем с финансированием, однако проектирование и подготовка дороги продолжаются.



Новая скоростная трасса должна стать альтернативой существующей А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до полутора часов. Дорога будет платной. Изначально сдать объект планировали к концу 2029 года: в 2027-м построить обход Адлера, а в 2028-м — обход Туапсе.