«Мысли вслух». В Краснодаре на выставке покажут резцовые гравюры, цветные офорты и акватинты

  • © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко
В Краснодаре можно будет оценить работы художницы Елены Калашниковой (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 16 апреля открытие выставки работ Елены Калашниковой «Мысли вслух». Экспозиция приурочена к 70-летию со дня рождения мастера.

В экспозицию вошли больше 70 произведений, посвященные темам любви, поиску Бога, предназначению человека, личной, исторической и культурной памяти. Представлены резцовые гравюры, сухая игла, цветные офорты и акватинты (техника гравирования на металле).

Елена Калашникова — профессиональная художница, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры. Работает в технике рисунка, живописи, тиражной графики и коллажа.

Выставка будет работать до 26 апреля на улице Красной, 15. Стоимость билетов 250 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кофейнях Booker 17 апреля откроется выставка современной художницы Ульяны Пучеглазовой «Когда Как».

