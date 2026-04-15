«Мысли вслух». В Краснодаре на выставке покажут резцовые гравюры, цветные офорты и акватинты
В Краснодаре можно будет оценить работы художницы Елены Калашниковой (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 16 апреля открытие выставки работ Елены Калашниковой «Мысли вслух». Экспозиция приурочена к 70-летию со дня рождения мастера.
В экспозицию вошли больше 70 произведений, посвященные темам любви, поиску Бога, предназначению человека, личной, исторической и культурной памяти. Представлены резцовые гравюры, сухая игла, цветные офорты и акватинты (техника гравирования на металле).
Елена Калашникова — профессиональная художница, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры. Работает в технике рисунка, живописи, тиражной графики и коллажа.
Выставка будет работать до 26 апреля на улице Красной, 15. Стоимость билетов 250 рублей.
