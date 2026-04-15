Почти 90 домов Краснодара 16 апреля останутся без света

В Краснодаре десятки улиц и домов попали в график отключений электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 16 апреля отключат электричество. С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: 1-я Гвардейская, 1;

2-я линия ПРК, 1, 90;

Адыгейская Набережная, 81;

Атарбекова, 5, 7;

Береговая, 29, 30, 146;

Вишняковой, 5/2;

Володарского, 91, 97;

Грушовая, 683;

Дежнева, 14;

Деповская, 85;

Димитрова, 144, 146;

Заречный 3-й проезд, 2;

Ипподромная, 53;

Ипподромный проезд, 2;

Кирова, 265;

Ковалева, 1/1, 3;

Ковтюха, 169, 204;

Корницкого, 62, 67/1;

Красивая, 21;

Красина, 5;

Кубанская, 32/5, 32/7, 42, 45;

Ломоносова, 90;

Октябрьская, 15, 17, 21, 21/1;

Онежский 2-й проезд, 2/1, 3;

Постовая, 34, 40;

Путевая, 5;

Пушкина, 44;

Ростовское шоссе, 47;

Рылеева, 328;

Севастопольская, 5;

Седина, 2, 7;

Северная, 261, 263, 263/1, 265, 267, 445;

Симферопольская, 34а;

Соколовская, 15;

Сормовская, 3а, 32, 34, 35/1, 35/3, 69;

Ставропольская, 312, 336;

Староминская, 24;

Степная, 1;

Ярославская, 53, 70, 78/2, 78/4, 87.

С 13:00 до 17:00: Гастелло, 26, 54, 63, 65, 69, 73;

Дзержинского, 58;

2-й проезд Димитрова, 23;

Лазурная, 68;

Полевой проезд, 9, 13, 15, 15/1;

Циолковского, 20, 26. С 10:00 до 15:00 ограничат подачу электричества на улице Уральской в домах № 220/3, 222, 226/4.