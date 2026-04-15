Почти 90 домов Краснодара 16 апреля останутся без света
В Краснодаре десятки улиц и домов попали в график отключений электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 16 апреля отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- 1-я Гвардейская, 1;
- 2-я линия ПРК, 1, 90;
- Адыгейская Набережная, 81;
- Атарбекова, 5, 7;
- Береговая, 29, 30, 146;
- Вишняковой, 5/2;
- Володарского, 91, 97;
- Грушовая, 683;
- Дежнева, 14;
- Деповская, 85;
- Димитрова, 144, 146;
- Заречный 3-й проезд, 2;
- Ипподромная, 53;
- Ипподромный проезд, 2;
- Кирова, 265;
- Ковалева, 1/1, 3;
- Ковтюха, 169, 204;
- Корницкого, 62, 67/1;
- Красивая, 21;
- Красина, 5;
- Кубанская, 32/5, 32/7, 42, 45;
- Ломоносова, 90;
- Октябрьская, 15, 17, 21, 21/1;
- Онежский 2-й проезд, 2/1, 3;
- Постовая, 34, 40;
- Путевая, 5;
- Пушкина, 44;
- Ростовское шоссе, 47;
- Рылеева, 328;
- Севастопольская, 5;
- Седина, 2, 7;
- Северная, 261, 263, 263/1, 265, 267, 445;
- Симферопольская, 34а;
- Соколовская, 15;
- Сормовская, 3а, 32, 34, 35/1, 35/3, 69;
- Ставропольская, 312, 336;
- Староминская, 24;
- Степная, 1;
- Ярославская, 53, 70, 78/2, 78/4, 87.
С 13:00 до 17:00:
- Гастелло, 26, 54, 63, 65, 69, 73;
- Дзержинского, 58;
- 2-й проезд Димитрова, 23;
- Лазурная, 68;
- Полевой проезд, 9, 13, 15, 15/1;
- Циолковского, 20, 26.
С 10:00 до 15:00 ограничат подачу электричества на улице Уральской в домах № 220/3, 222, 226/4.
