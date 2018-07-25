В Краснодаре на улице Тургенева из-за ливней приостановили работы по формированию основания дороги

Глава города Евгений Первышов заявил, что некоторые виды работ по ремонту на улице Тургенева приостановили из-за дождей

Рекордное количество осадков в последние две недели привело к переувлажнению грунта, пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Сейчас работать над формированием основания дороги нельзя.

Специалисты продолжают ремонт на других участках дороги. На улице Тургенева от Северной до Артиллерийской меняют опоры электроосвещения, продолжают устройство ливневой и фекальной канализаций, сети связи. Рабочие укладывают тротуар, георешетки, завозят гравийно-песчаную смесь. На пересечении улиц Северной и Тургенева укладывают коммуникации. Напомним, что движение автомобилей на этом перекрестке ограничили на десять дней с 20 июля.

По словам Первышова, главной задачей является соблюдение всех технических норм при обновлении магистрали. Игнорировать их, чтобы успеть закончить ремонт к сроку, специалисты не будут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Отставание от графика беру на себя. Это загруженная магистраль, которую нужно отремонтировать с гарантией на долгие годы», — подчеркнул Первышов.