Мэр Краснодара подтвердил планы завершить ремонт ул. Тургенева к октябрю

Ход капитального ремонта ул. Тургенева в Краснодаре обсудили на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Глава города Евгений Первышов сообщил, что сейчас на 80% завершена подземная часть работ — заменен ливневой коллектор, осталось выполнить уплотнение грунта, асфальтировку проезжей части и благоустроить территорию.

«Объект оказался технически сложным в реализации. Если другие дороги ремонтируем зачастую с опережением графика, здесь при замене коллектора, который залегает на глубине 7 метров, мы столкнулись с целым рядом непредвиденных трудностей, — пояснил Первышов. — Коллектор оказался частично забетонирован, частично разрушен. Все эти работы заняли больше времени, чем рассчитывали. Также с финансовыми сложностями столкнулся подрядчик. Сейчас решения найдены, подрядчику оказана помощь — на объект уже завезены инертные материалы».

Он добавил, что завершение всех работ по капремонту запланировано к 1 октября.

Как сообщали Юга.ру, ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили до октября. При этом Евгений Первышов заявлял, что власти города надеются, что все работы будут сделаны к концу лета.