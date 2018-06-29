В Краснодаре ремонт одного из участков улицы Тургенева пообещали завершить в сентябре

Краснодарский край

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В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара сообщили, что ремонт улицы Тургенева сейчас ведут на двух участках

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Директор городского департамента транспорта Владимир Архипов сообщил, что сейчас участок от улицы Монтажников до Дзержинского асфальтируют. Подрядчик планирует завершить работы на этом участке в сентябре.

На участке улицы Тургенева от Северной до Гагарина разрыли проезжую часть для замены старого ливневого коллектора. Рабочие устанавливают дождеприемные колодцы. 

Также ведут работы по установке асфальтобетонного покрытия дороги, тротуаров и въездов, устройству уличного освещения и контактной сети троллейбусной линии. Специалисты меняют сети водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили до октября. 

В Краснодаре в 2018 году отремонтируют более 80 км дорог. 

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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