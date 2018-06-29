В Краснодаре ремонт одного из участков улицы Тургенева пообещали завершить в сентябре

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара сообщили, что ремонт улицы Тургенева сейчас ведут на двух участках

Директор городского департамента транспорта Владимир Архипов сообщил, что сейчас участок от улицы Монтажников до Дзержинского асфальтируют. Подрядчик планирует завершить работы на этом участке в сентябре.

На участке улицы Тургенева от Северной до Гагарина разрыли проезжую часть для замены старого ливневого коллектора. Рабочие устанавливают дождеприемные колодцы.

Также ведут работы по установке асфальтобетонного покрытия дороги, тротуаров и въездов, устройству уличного освещения и контактной сети троллейбусной линии. Специалисты меняют сети водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.