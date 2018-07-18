В Краснодаре на 10 дней закроют перекресток улиц Тургенева и Северной

В Краснодаре с 0:00 20 июля до 4:00 30 июля для автомобилей закроют перекресток улиц Тургенева и Северной

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов пояснил, что такие меры примут для обустройства инженерных сетей, а также в связи с заменой ливневого коллектора на улице Тургенева. По его словам, объезд ремонтируемого участка и движение общественного транспорта организуют по улицам Котовского, Калинина, Карла Маркса, Воровского, Головатого, Братьев Игнатовых с последующим выездом на Северную. На пересечении улиц Северной и Карла Маркса изменят направление главной дороги по основному потоку движения. Для водителей установят дополнительные временные дорожные знаки.

На десять дней изменят и маршруты автобусов № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90, 106А. При движении из центра автобусы проследуют по улицам Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Северной, а затем по своим маршрутам. При движении к центру они будут курсировать по улицам Северной, Воровского, Головатого, Братьев Игнатовых, Северной и далее по маршрутам.

На троллейбусных маршрутах № 4 ж/д вокзал Краснодар-1 — улица Круговая и № 21 Краевая клиническая больница — улица Круговая на время ремонта запустят автобусы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.