На Кавказе на волю выпустят четырех переднеазиатских леопардов

Центр восстановления леопарда на Кавказе подготавливает четырех особей к выпуску в дикую природу

Планируется, что леопардов — Багиру, Волну, Эльбруса и Артека — выпустят на волю до конца июля. Отмечается, что эти две пары стабильно дают потомство. Если животные пройдут проверки на физиологическую приспособленность, неконфликтность, обязательную боязнь человека, то их выпустят на волю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Животных нужно подготовить по специальной методике, выпускать в дикую природу можно только кошек, рожденных непосредственно в нашем центре», — рассказала генеральный директор центра Рената Шюшайте.

Заместитель гендиректора АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа» Наталья Вавилова сообщила, что в качестве зон выпуска рассматривают территорию Кавказского биосферного заповедника и Национального парка в Северной Осетии.

В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.

Как сообщали Юга.ру, программа по реинтродукции переднеазиатского леопарда была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. В начале июня обзавелись потомством сразу две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри. У них родились пять котят.