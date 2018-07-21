Украина обсуждает с Западом введение санкций против портов России. В ГосДуме исключили такую возможность

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о переговорах с западными странами по поводу возможных санкций против черноморских портов России

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — рассказал Омелян в эфире канала «112 Украина».



Также он добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Керченского моста.

«Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», — заявил Омелян.

В ГосДуме уже отреагировали на заявление Омеляна. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ни одна страна не примет позицию Киева.

«Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию, через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций», — рассказал Водолацкий «РИА Новости».



Также он добавил, что это и другие предложения Украины выдвигаются, чтобы подготовить страну к введению военного положения накануне выборов.



Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открылось 15 мая. За час по нему проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно его пересекли более 14 тыс. транспортных средств. К началу июля по мосту проехали около 2 млн человек.

6 апреля Минфин США расширил санкционный список против России. Совет Евросоюза до 23 июня 2019 года продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя. Из-за ограничительных мер сервис Booking.com перестал бронировать гостиницы в Крыму.