Евросоюз на год продлил санкции по Крыму и Севастополю
Совет Евросоюза до 23 июня 2019 года продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника институтов Евросоюза. Решение приняли на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Санкции в отношении Крыма и Севастополя продлили без обсуждения, утвердив решение, которое ранее согласовали постоянные представители стран ЕС.
Ограничения включают запрет на импорт в Евросоюзе крымских товаров. Также бизнесменам из Европы запрещены инвестиции на территории Крыма, включая покупку недвижимости и предоставление услуг. Европейские суда не могут заходить в порты республики, самолеты не должны совершать посадки в аэропортах Крыма. Исключением могут быть только экстренные ситуации.
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