Сервис Booking.com перестал бронировать гостиницы в Крыму

Сервис Booking.com исключил возможность для туристов бронировать объекты размещения в Крыму

На сайте не отображается список хостелов и гостиниц при выборе места «Крым».

«К сожалению, в данный момент на сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», — сообщается на сайте сервиса.

Список мест размещения можно увидеть, если отметить в поиске строку «Я путешествую по работе».

Владелица хостела «Судак» Наталья Кириченко написала на своей странице в Facebook, что Booking.com также перестал собирать отзывы и оценки туристов в отношении крымских объектов с 16 июля.

«Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей. Нет возможности написать отзыв», — сообщила Кириченко.

Она опубликовала официальный ответ интернет-сервиса, в котором поясняется сложившаяся ситуация. В нем говорится, что компания всегда стремится соблюдать все законы на территориях, где она работает. Booking.com должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах.

«Согласно этим санкциям, компании запрещено предлагать услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в республике», — говорится в сообщении.

Уточняется, что любые комментарии, которыми делятся туристы, могут быть неверно истолкованы властями. В связи с этим сервис был вынужден удалить все отзывы и оценки.