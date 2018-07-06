Почти 2 млн человек проехали по Крымскому мосту

Около 2 млн человек воспользовались Крымским мостом с момента его открытия

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что всего с середины мая по мосту проехали более 625 тыс. транспортных средств (из них почти 6,5 тыс. — автобусы). Туристам нравится новое асфальтовое покрытие моста и новые дороги на полуострове.

Ранее на мосту установили рекорд интенсивности движения — 10 июня по нему проехали более 25 тыс. машин, пишет РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, что 16 мая на Крымском мосту открыли движение. Пусть от Керчи до Тамани занимает около 15 минут.