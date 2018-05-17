За 12 часов работы Крымский мост побил абсолютный рекорд Керченской переправы

За полдня работы Крымский мост побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы

В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что в 19:00 по мосту прошло более 7 тыс. машин в сторону Крыма и более 6,7 тыс. в сторону Кубани. Суммарно проехало более 14 тыс. транспортных средств. Абсолютный рекорд за время работы Керченская переправа показала в августе 2017 года — за сутки паромы перевезли почти 13 тыс. автомобилей.

После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения может достигать 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Эти нагрузки прогнозируют сразу после открытия и в курортный сезон. Предполагается, что в первый год работы пассажиропоток между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%, сообщает «Интерфакс».