Первый гол ЧМ-2018 забил игрок «Краснодара» Газинский

Полузащитник ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Юрий Газинский открыл счет в первом матче чемпионата мира по футболу — 2018 против команды Саудовской Аравии

Стартовый матч ЧМ-2018 проходит на стадионе «Лужники» в Москве. На данный момент счет 1:0 в пользу российской команды.

ГОООООЛЛЛЛ! Юрий Газинский открывает счет! Первый мяч мундиаля на счету "быка"!#РоссияСаудовскаяАравия - 1:0. — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 14, 2018