Первый гол ЧМ-2018 забил игрок «Краснодара» Газинский

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Полузащитник ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Юрий Газинский открыл счет в первом матче чемпионата мира по футболу — 2018 против команды Саудовской Аравии

Стартовый матч ЧМ-2018 проходит на стадионе «Лужники» в Москве. На данный момент счет 1:0 в пользу российской команды.

Как сообщали Юга.ру, помимо Газинского в стартовый состав национальной сборной вошел еще один представитель «быков» — нападающий Федор Смолов.

ФК «Краснодар» Футбол ЧМ-2018

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