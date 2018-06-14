Первый гол ЧМ-2018 забил игрок «Краснодара» Газинский
Полузащитник ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Юрий Газинский открыл счет в первом матче чемпионата мира по футболу — 2018 против команды Саудовской Аравии
Стартовый матч ЧМ-2018 проходит на стадионе «Лужники» в Москве. На данный момент счет 1:0 в пользу российской команды.
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ГОООООЛЛЛЛ! Юрий Газинский открывает счет! Первый мяч мундиаля на счету "быка"!#РоссияСаудовскаяАравия - 1:0.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 14, 2018
Как сообщали Юга.ру, помимо Газинского в стартовый состав национальной сборной вошел еще один представитель «быков» — нападающий Федор Смолов.
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