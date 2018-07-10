Черчесов взял на себя вину за выступление Смолова на ЧМ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего Федора Смолова на ЧМ-2018 и отметил, что неудачное выступление — не вина футболиста
«Смолов очень талантливый футболист, большой игрок, он два года у нас играл. Но по той или иной причине сейчас у него не сложилось, но он все равно играл на команду, те минуты, что он получал, он максимально старался, и гол забил с пенальти Испании, важный гол. Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал», — заявил Черчесов в эфире RT.
Он отметил, что не общался со Смоловым после нереализованного пенальти в четвертьфинальном матче с Хорватией, чтобы дать ему время прийти в себя и проанализировать произошедшее.
«Время пройдет — мы встретимся, опять пообщаемся и будем делать следующие шаги. В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», — добавил тренер.
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Как сообщали Юга.ру, россияне проиграли хорватам по пенальти в матче 1/4 финала ЧМ и покинули турнир. Хавбкек Даниел Субашич отбил мяч вышедшего на замену Смолова.
После окончания матча Смолов ушел с поля, где долго сидел в одиночестве со слезами на глазах, последним. Он прокомментировал нереализованный пенальти словами Майкла Джордана, который «тысячи раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». При этом он подчеркнул, что не снимает с себя ответственности и благодарен за ситуацию, из которой надеется вынести урок.
На встрече сборной с болельщиками в фан-зоне в Москве Смолов сказал, что понимает тех, кто пишет ему негативные комментарии в соцсетях.
«На вашем месте я бы испытывал то же самое», — сказал форвард.
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