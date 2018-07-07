Газзаев: Не клюйте Смолова, иначе можем его потерять

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал нереализованные Федором Смоловым и Марио Фернандесом пенальти на матче против Хорватии

По мнению Газзаева, предъявлять претензии Смолову и Фернандесу за незабитые пенальти нельзя «ни в коем случае».

«В финале ЧМ-1994 пенальти не забили Баджо и Барези. И что? От этого они не стали менее великими игроками. Здесь ни в коем случае нельзя ругать ни Федора, ни Марио. Это пенальти. Любой игрок может промахнуться. Как правило, сильные исполнители потом ошибаются в серии 11-метровых», — цитирует Газзаева Sports.ru.

В пример он привел гол Фернандеса, который сравнял счет (2:2) в добавленное время, но не попал в ворота в серии пенальти. И напомнил, что Месси и Роналду тоже не реализовали 11-метровый.

Газзаев также призвал не травить Смолова за нереализованный пенальти.

«Хочу призвать всю футбольную общественность. Журналистов, болельщиков. Не клюйте Смолова! Иначе можем потерять игрока. У каждого футболиста бывают такие моменты. К сожалению, такой этап пришелся у Федора на чемпионат мира. Он здорово смотрелся на Кубке конфедераций, в ряде контрольных матчей. А здесь что-то пошло не так», — сказал он.

Он призвал поддержать Смолова, чтобы тот готовился к следующему турниру.

«Он полноценный игрок этой сборной. Да, старался, но что-то не получилось на ЧМ. Все равно, считаю его настоящим форвардом. Наша задача — не заклевать его, а сохранить Федора как игрока сборной», — подчеркнул Газзаев.

Как сообщали Юга.ру, 7 июля сборные России и Хорватии боролись за место в полуфинале ЧМ-2018 на сочинском стадионе «Фишт». Основное время закончилось со счетом 2:2, но россияне проиграли хорватам по пенальти и покинули турнир. Хавбкек Даниел Субашич отбил мяч вышедшего на замену Смолова, а мяч Фернандеса пролетел мимо ворот.

После окончания матча Смолов ушел с поля, где долго сидел в одиночестве со слезами на глазах, последним. Он прокомментировал нереализованный пенальти словами Майкла Джордана, который тысячи раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал. При этом он подчеркнул, что не снимает с себя ответственности и благодарен за ситуацию, из которой надеется вынести урок.