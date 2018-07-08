Фернандес: В раздевалке попросил прощения у команды
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти в матче против Хорватии
«В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за пропущенный пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», — цитирует Фернандеса ТАСС.
Он также прокомментировал промах нападающего Федора Смолова, который тоже не смог забить пенальти.
«Я подошел к нему и постарался подбодрить. Каждый может ошибиться. Ему надо оставаться спокойным», — сказал Фернандес.
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Как сообщали Юга.ру, 7 июля сборные России и Хорватии поборолись за место в полуфинале ЧМ-2018 в Сочи. Основное время закончилось со счетом 2:2, но россияне проиграли хорватам по пенальти и покинули турнир. Хавбкек Даниел Субашич отбил мяч Смолова, а мяч Фернандеса, который в дополнительное время сравнял счет, пролетел мимо ворот.
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