Фернандес: В раздевалке попросил прощения у команды

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти в матче против Хорватии

«В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за пропущенный пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», — цитирует Фернандеса ТАСС.

Он также прокомментировал промах нападающего Федора Смолова, который тоже не смог забить пенальти.

«Я подошел к нему и постарался подбодрить. Каждый может ошибиться. Ему надо оставаться спокойным», — сказал Фернандес.