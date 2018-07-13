Жирков: Смолов в раздевалке извинился и сказал, что из-за него команда не попала в полуфинал

Футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о словах Федора Смолова в раздевалке команды после незабитого пенальти в 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией

«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке», — рассказал Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу» .

Как сообщали Юга.ру, сборная России 7 июля по пенальти проиграла Хорватии и покинули чемпионат мира. Федор Смолов пробивал 11-метровый первым и голкипер Даниэль Субашич отбил мяч. Также не смог забить мяч в ворота хорватов Марио Фернандес.

На следующий день после игры Смолов сказал, что благодарен за то, что с ним произошла ситуация, в которой он в ответственный момент не смог реализовать удар.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление Федора Смолова.