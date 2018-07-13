Жирков: Смолов в раздевалке извинился и сказал, что из-за него команда не попала в полуфинал

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о словах Федора Смолова в раздевалке команды после незабитого пенальти в 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией

«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке», — рассказал Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, сборная России 7 июля по пенальти проиграла Хорватии и покинули чемпионат мира. Федор Смолов пробивал 11-метровый первым и голкипер Даниэль Субашич отбил мяч. Также не смог забить мяч в ворота хорватов Марио Фернандес.

На следующий день после игры Смолов сказал, что благодарен за то, что с ним произошла ситуация, в которой он в ответственный момент не смог реализовать удар.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление Федора Смолова.

Смотрите фоторепортаж:

Бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев призвал журналистов и болельщиков не клевать Смолова, иначе можно потерять игрока. Специалист напомнил, что Месси и Роналду тоже не реализовали пенальти.

Сборная России Федор Смолов Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре электричество в районе Ростовского шоссе пообещали дать вечером 13 июля
Долуда: Я пока не готов принимать женщин в Кубанское казачье войско
В Чечне министр посоветовал открыто вступать в многоженство
В Краснодаре на GEEK PICNIC выступят «Наадя», Mujuice и Pompeya
В Анапе отремонтируют 44 дороги
Атаман Кубанского казачьего войска: Пенсионный возраст надо поднимать

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале