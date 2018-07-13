Жирков: Смолов в раздевалке извинился и сказал, что из-за него команда не попала в полуфинал
Футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о словах Федора Смолова в раздевалке команды после незабитого пенальти в 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией
«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке», — рассказал Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу».
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Как сообщали Юга.ру, сборная России 7 июля по пенальти проиграла Хорватии и покинули чемпионат мира. Федор Смолов пробивал 11-метровый первым и голкипер Даниэль Субашич отбил мяч. Также не смог забить мяч в ворота хорватов Марио Фернандес.
На следующий день после игры Смолов сказал, что благодарен за то, что с ним произошла ситуация, в которой он в ответственный момент не смог реализовать удар.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление Федора Смолова.
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Бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев призвал журналистов и болельщиков не клевать Смолова, иначе можно потерять игрока. Специалист напомнил, что Месси и Роналду тоже не реализовали пенальти.
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