В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляции всех матчей ЧМ

В амфитеатре городского парка «Краснодар» устроят прямую трансляцию всех матчей чемпионата мира по футболу

14 июня в 17:30 начнется церемония открытия мирового первенства, а в 18:00 прозвучит стартовый свисток матча открытия, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Об этом сообщается в официальном аккаунте парка в инстаграме .

Как сообщали Юга.ру, в начале июня в амфитеатре парка «Краснодар» начался демонтаж экрана. На новом оборудовании картинку будет видно даже днем и при любой погоде.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.