В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляции всех матчей ЧМ
В амфитеатре городского парка «Краснодар» устроят прямую трансляцию всех матчей чемпионата мира по футболу
Об этом сообщается в официальном аккаунте парка в инстаграме.
14 июня в 17:30 начнется церемония открытия мирового первенства, а в 18:00 прозвучит стартовый свисток матча открытия, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Нуууууууу! Кто здесь считал дни до старта ЧМ? �� Кто хотел посмотреть футбол большой компанией, но в его однушке мало места, а билеты на стадионы купить не удалось? �� Заявляю официально и с большим удовольствием: абсолютно ВСЕ матчи чемпионата мира по футболу-2018 вы сможете посмотреть в моём амфитеатре! ������ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Стартуем завтра в 17:30 с церемонии открытия мундиаля. А в 18:00 матч открытия ЧМ �� Россия ���� - Саудовская Аравия ���� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Берите бодрость, прихватите боевой дух и не забудьте размять голосовые связки! Будем болеть за наших ребят вместе! Вперёд, Россия! Добро пожаловать на #ДеньПоказа длиною в месяц! @officialparkkrasnodar #ЧМ #ЧМ-2018 #РоссияСаудовскаяАравия #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #Амфитеатр #ПрямойЭфир #ВсеНаМатч
Как сообщали Юга.ру, в начале июня в амфитеатре парка «Краснодар» начался демонтаж экрана. На новом оборудовании картинку будет видно даже днем и при любой погоде.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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