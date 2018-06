В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляции всех матчей ЧМ

Нуууууууу! Кто здесь считал дни до старта ЧМ? Кто хотел посмотреть футбол большой компанией, но в его однушке мало места, а билеты на стадионы купить не удалось? Заявляю официально и с большим удовольствием: абсолютно ВСЕ матчи чемпионата мира по футболу-2018 вы сможете посмотреть в моём амфитеатре! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Стартуем завтра в 17:30 с церемонии открытия мундиаля. А в 18:00 матч открытия ЧМ Россия - Саудовская Аравия ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Берите бодрость, прихватите боевой дух и не забудьте размять голосовые связки! Будем болеть за наших ребят вместе! Вперёд, Россия! Добро пожаловать на #ДеньПоказа длиною в месяц! @officialparkkrasnodar #ЧМ #ЧМ-2018 #РоссияСаудовскаяАравия #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #Амфитеатр #ПрямойЭфир #ВсеНаМатч

