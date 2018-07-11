Хорватия обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ

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В Москве завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу — 2018

На стадионе «Лужники» встретились сборные Англии и Хорватии. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хорватов. 

Защитник англичан Киран Триппьер открыл счет уже на 5-й минуте. Хорватам удалось сравнять его только на 68-й минуте благодаря году Ивана Перишича. Марио Манджукич забил во втором дополнительном тайме, принеся команде Хорватии выход в финал турнира.

Англия играла в полуфинале впервые с 1990 года, хорваты — впервые с 1998-го.

Как сообщали Юга.ру, первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции, накануне обыгравшая команду Бельгии.

Матч за третье место между сборными Бельгии и Англии пройдет 14 июля в Петербурге. А финал Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве.

Футбол ЧМ-2018

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