Сочинская выдра Гарри сделал предсказание на финальный матч ЧМ Хорватия — Франция

Сочинская выдра Гарри, которого выбрали оракулом чемпионата мира по футболу, предрек сборной Хорватии поражение от Франции в финале турнира

Питомцу сочинского аквариума предложили два мячика, обозначающие страны — участницы мундиаля, и Гарри выбрал победителем Францию.

«Гарри сразу, ни секунды не медля, выбрал синий мяч, символизирующий Францию», — рассказала сотрудница аквариума на Новой Мацесте Жанна Зазина.

Напомним, сочинский оракул-выдра Гарри предрек сборной России поражение от Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ. До этого он ошибочно предсказывал россиянам поражение от Испании. Гарри также предрекал победу Португалии над Уругваем в матче ЧМ в Сочи, однако этот прогноз не сбылся.

Как сообщали Юга.ру, финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники», в нем встретятся сборные Франции и Хорватии. Днем ранее на стадионе «Санкт-Петербург» Англия и Бельгия проведут матч за третье место.