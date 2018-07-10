Франция стала первым финалистом ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге завершился полуфинальный матч чемпионата мира по футболу — 2018

На стадионе «Санкт-Петербург» встретились сборные Франции и Бельгии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

В первом тайме голов забито не было. В начале второго тайма Самюэль Умтити открыл счет после углового Антуана Гризманна. Это гол принес победу французской национальной сборной.

Франция сыграет 15 июля в финале в московских «Лужниках», Бельгия проведет в Петербурге матч за третье место.

Второй финалист определится 11 июля по итогам матча Хорватия — Англия.