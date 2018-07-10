Франция стала первым финалистом ЧМ-2018
В Санкт-Петербурге завершился полуфинальный матч чемпионата мира по футболу — 2018
На стадионе «Санкт-Петербург» встретились сборные Франции и Бельгии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.
В первом тайме голов забито не было. В начале второго тайма Самюэль Умтити открыл счет после углового Антуана Гризманна. Это гол принес победу французской национальной сборной.
Франция сыграет 15 июля в финале в московских «Лужниках», Бельгия проведет в Петербурге матч за третье место.
Второй финалист определится 11 июля по итогам матча Хорватия — Англия.
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Напомним, в плей-офф сборная Бельгии одержала победу над Японией и Бразилией, а французы выбили из розыгрыша турнира Аргентину и Уругвай.
Для бельгийцев этот матч стал возможностью впервые в своей истории выйти в финал мундиаля. Французы ранее дважды боролись за главный приз ЧМ — в 1998 и 2006 году.
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