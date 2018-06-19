Россия обыграла Египет в матче МЧ и практически обеспечила выход в плей-офф

Вся Россия, В мире

Распечатать

Сборная России по футболу переиграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. После первого тура Россия лидировала в группе А, Египет был третьим

Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», закончилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Россия повела в счете после автогола египетского защитника Ахмеда Фатхи на второй минуте второго тайма. Денис Черышев удвоил преимущество сборной на 59-й минуте. Артем Дзюба увеличил разрыв на 62-й минуте.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах на 73-й минуте забил с пенальти.

Команда Станислава Черчесова набрала 6 очков и укрепила лидерство в группе А, практически обеспечив себе выход в плей-офф ЧМ впервые в истории страны.

Соперники сборных России и Египта по группе — Уругвай и Саудовская Аравия — проведут свой матч второго тура группового этапа турнира 20 июня.

Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Россия обыграла Египет в матче МЧ и практически обеспечила выход в плей-офф
Пожар в центре Ростова мог возникнуть из-за шалости ребенка. Огонь тушили пять часов
В Краснодаре ограничат движение на участке Старокубанской
По делу братьев Магомедовых арестовали счета Владивостокского морского торгового порта
«Локомотив-Кубань» вошел в список команд следующего сезона Еврокубка
В Крыму ворота мечети изрисовали свастикой

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале