Россия обыграла Египет в матче МЧ и практически обеспечила выход в плей-офф
Сборная России по футболу переиграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. После первого тура Россия лидировала в группе А, Египет был третьим
Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», закончилась со счетом 3:1 в пользу россиян.
Россия повела в счете после автогола египетского защитника Ахмеда Фатхи на второй минуте второго тайма. Денис Черышев удвоил преимущество сборной на 59-й минуте. Артем Дзюба увеличил разрыв на 62-й минуте.
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах на 73-й минуте забил с пенальти.
Команда Станислава Черчесова набрала 6 очков и укрепила лидерство в группе А, практически обеспечив себе выход в плей-офф ЧМ впервые в истории страны.
Соперники сборных России и Египта по группе — Уругвай и Саудовская Аравия — проведут свой матч второго тура группового этапа турнира 20 июня.
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