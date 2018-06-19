Россия обыграла Египет в матче МЧ и практически обеспечила выход в плей-офф

Сборная России по футболу переиграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. После первого тура Россия лидировала в группе А, Египет был третьим

Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», закончилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Россия повела в счете после автогола египетского защитника Ахмеда Фатхи на второй минуте второго тайма. Денис Черышев удвоил преимущество сборной на 59-й минуте. Артем Дзюба увеличил разрыв на 62-й минуте.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах на 73-й минуте забил с пенальти.

Команда Станислава Черчесова набрала 6 очков и укрепила лидерство в группе А, практически обеспечив себе выход в плей-офф ЧМ впервые в истории страны.

Соперники сборных России и Египта по группе — Уругвай и Саудовская Аравия — проведут свой матч второго тура группового этапа турнира 20 июня.