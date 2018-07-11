РФС попросит присвоить звания игрокам сборной России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) решил ходатайствовать перед Минспортом РФ о присвоении званий игрокам и тренерам сборной России

Исполком РФС предлагает присвоить почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» игрокам и «Заслуженный тренер России» тренерам национальной команды, которые стали участниками чемпионата мира по футболу. Об этом говорится на сайте РФС.

Как сообщали Юга.ру, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала мундиаля. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова в серии 11-метровых одержали победу над сборной Испании, в 1/4 финала — также по пенальти проиграли сборной Хорватии.

Финал мирового первенства состоится 15 июля на стадионе «Лужники». В решающем поединке сборная Франции встретится с победителем матча Хорватия — Англия, который определится 11 июля.

Как сообщали Юга.ру, главный тренер сборной России Станислав Черчесов получит звание почетного гражданина Алагира в Северной Осетии, уроженцем которого он является.