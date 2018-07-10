Сборные Хорватии и Англии проведут матч за выход в финал ЧМ
Национальные команды Хорватии и Англии 11 июля на стадионе «Лужники» проведут матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу
Стартовый свисток поединка за выход в финал состоится в 21:00.
В прошлый раз Хорватия играла в полуфинале мирового первенства в 1998 году во Франции, а Англия — в 1990-м в Италии.
Победитель сегодняшнего противостояния 15 июля встретится в финале со сборной Франции, которая накануне обыграла Бельгию.
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Как сообщают «Известия», выводок сурикатов в британском зоопарке сделал прогноз на победу Англии. Однако питомец красноярского зоопарка амурский тигр Бартек выбрал хорватов финалистами мундиаля, передает «Российская газета».
Напомним, в раунде плей-офф англичане выбили из розыгрыша турнира Колумбию и Швецию, а Хорватия обыграла по пенальти Данию и Россию.
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