Сборные Хорватии и Англии проведут матч за выход в финал ЧМ

Национальные команды Хорватии и Англии 11 июля на стадионе «Лужники» проведут матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу

Стартовый свисток поединка за выход в финал состоится в 21:00.

В прошлый раз Хорватия играла в полуфинале мирового первенства в 1998 году во Франции, а Англия — в 1990-м в Италии.

Победитель сегодняшнего противостояния 15 июля встретится в финале со сборной Франции, которая накануне обыграла Бельгию.