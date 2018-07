Сборные Хорватии и Англии проведут матч за выход в финал ЧМ

Амурский тигр Бартек из красноярского зоопарка предсказал победу сборной Хорватии в матче с командой Англии, который состоится завтра на московском стадионе "Лужники". А как вы думаете, кто выйдет в финал #ЧМ2018?

