Сборные Хорватии и Англии проведут матч за выход в финал ЧМ

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Национальные команды Хорватии и Англии 11 июля на стадионе «Лужники» проведут матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу

Стартовый свисток поединка за выход в финал состоится в 21:00.

В прошлый раз Хорватия играла в полуфинале мирового первенства в 1998 году во Франции, а Англия — в 1990-м в Италии.

Победитель сегодняшнего противостояния 15 июля встретится в финале со сборной Франции, которая накануне обыграла Бельгию.

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщают «Известия», выводок сурикатов в британском зоопарке сделал прогноз на победу Англии. Однако питомец красноярского зоопарка амурский тигр Бартек выбрал хорватов финалистами мундиаля, передает «Российская газета».

Напомним, в раунде плей-офф англичане выбили из розыгрыша турнира Колумбию и Швецию, а Хорватия обыграла по пенальти Данию и Россию.

Футбол ЧМ-2018

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