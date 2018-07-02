4 млн долларов получит РФС за победу сборной России над Испанией

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Российский футбольный союз получит 4 млн долларов от Международной федерации футбола

Сумма в 4 млн долларов будет выплачена РФС за выход команды России в четвертьфинал ЧМ-2018. Общий призовой фонд турнира, который утвердили на совете ФИФА в 2017 году, составляет 400 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА. 

Как сообщали Юга.ру, 1 июля российская команда обыграла сборную Испании в 1\8 финала чемпионата мира по футболу и впервые вышла в четвертьфинал. В нем она встретится со сборной Хорватии. Игра пройдет 7 июля в 21:00 на сочинском стадионе «Фишт».

Чемпионат мира по футболу будет проходить до 15 июля в 11 городах России.

Деньги РФС Сборная России Футбол

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