4 млн долларов получит РФС за победу сборной России над Испанией

Российский футбольный союз получит 4 млн долларов от Международной федерации футбола

Сумма в 4 млн долларов будет выплачена РФС за выход команды России в четвертьфинал ЧМ-2018. Общий призовой фонд турнира, который утвердили на совете ФИФА в 2017 году, составляет 400 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля российская команда обыграла сборную Испании в 1\8 финала чемпионата мира по футболу и впервые вышла в четвертьфинал. В нем она встретится со сборной Хорватии. Игра пройдет 7 июля в 21:00 на сочинском стадионе «Фишт».

Чемпионат мира по футболу будет проходить до 15 июля в 11 городах России.