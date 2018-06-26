Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получит звание почетного гражданина Алагира в Северной Осетии, уроженцем которого он является

«Станислав Черчесов заслужил это звание, а его родной Алагир сможет гордиться еще одним почетным гражданином», — цитирует Гоконаева ТАСС .

Руководитель города рассказал, что в районном доме культуры устроили трансляцию матча чемпионата мира между сборными России и Уругвая. Игру показывали на большом экране, вход был бесплатный.

Перед матчем старейшины поднялись в Дигорское ущелье на высоту 1770 м над уровнем моря, где произнесли молитвы за удачную игру сборной России.

Как сообщали Юга.ру, команда Черчесова потерпела разгромное поражение от уругвайцев и финишировала в группе A на втором месте. Соперником России в 1/8 финала турнира станет сборная Испании.