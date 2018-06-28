Иностранные болельщики потратили в Сочи 104 млн рублей во время ЧМ-2018
Компания Visa подсчитала, сколько потратили иностранные болельщики за время пребывания в России на чемпионате мира по футболу
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на релиз компании Visa, больше всего денег потратили в Москве — 1,7 млрд рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург, там расходы составили 506 млн рублей. В пятерку рейтинга вошли Сочи (104 млн рублей), Казань (71 млн) и Екатеринбург (48 млн).
Средний чек иностранных владельцев карт Visa составил 3,5 тыс. рублей. Самые большие траты совершили болельщики из США, за ними следуют футбольные фанаты из Китая и Мексики. Меньше всего денег потратили гости из Королевства Тонга.
Больше всего затрат пришлось на еду, напитки и сувениры на столичной арене «Лужники» — 139 млн рублей, из них 71 млн пришелся на иностранных граждан, а 68 млн — на россиян. Стадион «Лужники» вместимостью 81 тыс. зрителей уже принял шесть игр мундиаля, включая матч открытия чемпионата мира. 1 июля на московской арене состоится поединок 1/8 финала турнира, в котором сборная России встретится с Испанией.
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Как сообщали Юга.ру, сочинский стадион «Фишт» принял четыре матча мундиаля: Португалия — Испания, Бельгия — Панама, Германия — Швеция и Австралия — Перу. Общее количество зрителей на четырех матчах составило более 175 тыс. человек.
Чемпионат мира будет проходить до15 июля в 11 городах России.
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