Болельщики тратят на сувениры с символикой ЧМ 10 млн рублей в сутки

На сувениры с символикой ФИФА и волком Забивакой болельщики тратят 10 млн рублей в сутки

По данным производителя онлайн-касс и облачных решений «Эватор», лидерами продаж стали Москва, Ростов-на-Дону, Калининград и Волгоград.

Самые популярные сувениры — памятные значки, брелоки, кружки, кепки и флажки, то есть небольшие подарки, которые можно легко увезти с собой и раздарить знакомым, которые не приехали в Россию.

«Ростов-Арена» примет пять матчей чемпионата мира по футболу. Первая встреча между сборными Бразилии и Швейцарии 17 июня завершилась вничью. Следующий матч на стадионе состоится 20 июня — на поле выйдут футболисты Уругвая и Саудовской Аравии. 23 июня сыграют Мексика и Южная Корея, 26 июля сойдутся в поединке Исландия и Хорватия.

2 июля в городе состоится матч 1/8 финала — его участники станут известны по окончании группового этапа.

Как сообщали Юга.ру, накануне вечером в аэропорту Платов приземлился самолет с футболистами Саудовской Аравии. Во время посадки произошло возгорание, однако в сборной это назвали небольшим инцидентом.