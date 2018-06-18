Бельгия крупно обыграла Панаму в матче ЧМ в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Сборная Бельгии по футболу разгромила дебютантов чемпионата мира - команду Панамы в матче первого тура группового этапа турнира

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Все мячи были заброшены в ворота во второй половине встречи. На 47-й минуте счет открыл Дрис Мертенс. Дубль оформил Ромелу Лукаку, отметившись голами на 69-й и 75-й минутах.

В следующем туре группового этапа Бельгия 23 июня встретится с Тунисом, а Панама 24 июня сыграет с Англией.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. 

Сочи Футбол ЧМ-2014

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