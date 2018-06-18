Бельгия крупно обыграла Панаму в матче ЧМ в Сочи
Сборная Бельгии по футболу разгромила дебютантов чемпионата мира - команду Панамы в матче первого тура группового этапа турнира
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.
Все мячи были заброшены в ворота во второй половине встречи. На 47-й минуте счет открыл Дрис Мертенс. Дубль оформил Ромелу Лукаку, отметившись голами на 69-й и 75-й минутах.
В следующем туре группового этапа Бельгия 23 июня встретится с Тунисом, а Панама 24 июня сыграет с Англией.
#BELPAN@RomeluLukaku9 takes the @Budweiser #ManoftheMatch award #WorldCup pic.twitter.com/sQ3I5662PM— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) June 18, 2018
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России.
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