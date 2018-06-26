В Сочи состоится матч ЧМ Австралия — Перу

Краснодарский край

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На сочинском стадионе «Фишт» 26 июня пройдет матч 3‑го тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу

Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00.

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Соперники оказались в аутсайдерах квартета C: в прошлых двух матчах австралийцы уступили сборной Франции и сыграли вничью с Данией, а перуанцы потерпели два поражения от европейских команд.

В Сочи приехали около 11 тыс. болельщиков из Перу, передает ТАСС со ссылкой на посольство Перу в России.

Как сообщали Юга.ру, вратарь сборной Австралии Мэттью Райан привез на матч в Сочи 27 родственников.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. Арена сочинского «Фишта» примет еще две игры: матч 1/8 финала турнира между сборными Португалии и Уругвая (30 июня), а также четвертьфинальный поединок (7 июля).

Болельщики Сочи Футбол ЧМ-2018

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