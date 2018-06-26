Соперником сборной России в 1/8 финала ЧМ стала Испания

Определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года по по итогам трех туров в группах А и B

Как сообщали Юга.ру, накануне сборная России потерпела разгромное поражение от Уругвая и заняла вторую строчку в группе A. В первом раунде плей-офф команда Станислава Черчесова встретится с победителем квартета B — сборной Испании. Игра состоится 1 июля на арене «Лужники».

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