В Сочи приехали 27 родственников вратаря сборной Австралии

В Сочи приехали 27 родственников вратаря Мэттью Райана, чтобы его поддержать

Вратарь сборной Австралии Мэттью Райан рассказал на пресс-конференции, что родственники приехали поддержать его на матче с Перу 26 июня. Футболист отметил, что группа поддержки из его родных больше, чем состав команды.

Самому старшему родственнику Мэттью Райана — 70 лет, это его дедушка. Младший — трехлетний кузен. Футболист признался, что еще столько же родственников остались дома.

Мэттью добавил, что вне зависимости от результата матча с Перу сборная Австралии и его родственники еще задержатся в России.

Сборная Австралии провела два матча на чемпионате мира — против сборных Франции (1:2) и Дании (1:1). Райан полностью отыграл обе встречи.