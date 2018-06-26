Австралия проиграла Перу в матче ЧМ в Сочи, турнир покинули обе команды
Сборная Австралии по футболу проиграла команде Перу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев. Счет на 18-й минуте открыл Андре Каррильо, на 50-й минуте отличился Хосе Паоло Герреро.
Сборная Перу лишилась шансов на выход из группы С еще до сегодняшнего матча, но завершила выступления на ЧМ победой, которая для команды стала первой на турнире с 1978 года.
Австралия в случае победы над южноамериканской командой могла при определенных раскладах рассчитывать на выход в плей-офф, однако также покидает турнир. Австралийцы остаются без побед второй ЧМ подряд.
Лидерство в группе С поделили Франция и Дания, сыгравшие в нулевую ничью в московских «Лужниках».
#PERÂ¡Orgullo peruano!— Copa Mundial FIFA �� (@fifaworldcup_es) June 26, 2018
Con goles de @18andrecarrillo y Paolo Guerrero, @SeleccionPeru dice adiÃ³s a #Rusia2018 con una sÃ³lida victoria. #AUSPER pic.twitter.com/3dr4QjwkMS
Матч в Сочи посетили 44 тыс. 73 зрителя. Как сообщали Юга.ру, в Сочи приехали около 11 тыс. болельщиков из Перу, а вратарь сборной Австралии Мэттью Райан привез на матч 27 родственников.
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