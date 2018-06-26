Австралия проиграла Перу в матче ЧМ в Сочи, турнир покинули обе команды

Сборная Австралии по футболу проиграла команде Перу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев. Счет на 18-й минуте открыл Андре Каррильо, на 50-й минуте отличился Хосе Паоло Герреро.

Сборная Перу лишилась шансов на выход из группы С еще до сегодняшнего матча, но завершила выступления на ЧМ победой, которая для команды стала первой на турнире с 1978 года.

Австралия в случае победы над южноамериканской командой могла при определенных раскладах рассчитывать на выход в плей-офф, однако также покидает турнир. Австралийцы остаются без побед второй ЧМ подряд.

Лидерство в группе С поделили Франция и Дания, сыгравшие в нулевую ничью в московских «Лужниках».