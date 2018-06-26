Австралия проиграла Перу в матче ЧМ в Сочи, турнир покинули обе команды

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Сборная Австралии по футболу проиграла команде Перу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев. Счет на 18-й минуте открыл Андре Каррильо, на 50-й минуте отличился Хосе Паоло Герреро.

Сборная Перу лишилась шансов на выход из группы С еще до сегодняшнего матча, но завершила выступления на ЧМ победой, которая для команды стала первой на турнире с 1978 года.

Австралия в случае победы над южноамериканской командой могла при определенных раскладах рассчитывать на выход в плей-офф, однако также покидает турнир. Австралийцы остаются без побед второй ЧМ подряд.

Лидерство в группе С поделили Франция и Дания, сыгравшие в нулевую ничью в московских «Лужниках».

Матч в Сочи посетили 44 тыс. 73 зрителя. Как сообщали Юга.ру, в Сочи приехали около 11 тыс. болельщиков из Перу, а вратарь сборной Австралии Мэттью Райан привез на матч 27 родственников.

Футбол ЧМ-2018

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