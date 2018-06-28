Самый дешевый билет на матч 1/8 финала ЧМ в Ростове стоит 35 тыс. рублей

Билеты на матч 1/8 финала, который пройдет на стадионе «Ростов-Арена» 2 июля, практически полностью раскуплены

По данным на официальном сайте продажи билетов FIFA, на матч 1/8 финала осталось не более 10% мест. Самые дешевые билеты четвертой категории, которые доступны только гражданам России, стоят 35 тыс. рублей. Купить билет третьей категории можно за 40 тыс. рублей, вторая категория обойдется в 50 тыс. рублей. Все VIP-места уже заняты.

Команды матча 1/8 финала определятся 28 июня. Номинальные участники — Англия или Бельгия. Их соперниками могут стать Япония, Сенегал или Колумбия. На поле «Ростов-Аренs» выйдут победитель группы G и команда второй строчки группы H.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.