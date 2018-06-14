Математики вычислили победителя чемпионата мира по футболу — 2018
Ученые из университетов Германии и Бельгии предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2018 года
Исследование опубликовано на сайте электронных публикаций научных статей ArXiv.org.
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При расчете вероятности выигрыша каждой из 32 команд математики использовали метод ранжирования совместно с алгоритмом random forest («случайный лес»), в котором каждое дерево — вариант развития событий, листья — события, а ветки — условия, которые к ним приводят.
Математики рассмотрели 100 тыс. вариантов развития событий на мундиале. Учитывались разные факторы, среди котороых ВВП и население стран-участниц, рейтинг сборных, средний возраст игроков, количество футболистов в Лиге чемпионов, а также итоги прошлых чемпионатов мира, начиная с 2002 года. Ученые акцентировали, что на итоги исследования значительно повлияла структура турнира и разделение команд по группам.
Так, по результатам анализа фаворитом грядущего мундиаля стала сборная Испании, чьи шансы на выигрыш составляют 17,8%. У Германии вероятность одержать победу чуть меньше — 17,1%, следом идут Бразилия (12,3%), Франция (11,2%) и Бельгия (10,4%). Шанс на победу сборной России составляет 0,1%.
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Ученые объяснили, что у команды Германии высока вероятность сыграть с сильным соперником в 1/8 финала, поэтому ее показатели немного уступают испанцам. При этом если немцы попадут в 1/4 финала, их шанс сталь выиграть чемпионат мира значительно увеличиваются, и тогда Германия станет фаворитом мундиаля, передает «Р-Спорт».
Напомним, в 2017 году сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла команду Чили и впервые в своей истории стала обладателем трофея.
Как сообщали Юга.ру, накануне Королевская федерация футбола Испании уволила главного тренера команды Хулена Лопетеги из-за того, что он за несколько дней до старта мундиаля подписал контракт с мадридским «Реалом». Наставником национальной команды на время чемпионата мира будет Фернандо Йерро.
Мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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