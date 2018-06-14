Математики вычислили победителя чемпионата мира по футболу — 2018

Ученые из университетов Германии и Бельгии предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2018 года

При расчете вероятности выигрыша каждой из 32 команд математики использовали метод ранжирования совместно с алгоритмом random forest («случайный лес»), в котором каждое дерево — вариант развития событий, листья — события, а ветки — условия, которые к ним приводят.

Математики рассмотрели 100 тыс. вариантов развития событий на мундиале. Учитывались разные факторы, среди котороых ВВП и население стран-участниц, рейтинг сборных, средний возраст игроков, количество футболистов в Лиге чемпионов, а также итоги прошлых чемпионатов мира, начиная с 2002 года. Ученые акцентировали, что на итоги исследования значительно повлияла структура турнира и разделение команд по группам.

Так, по результатам анализа фаворитом грядущего мундиаля стала сборная Испании, чьи шансы на выигрыш составляют 17,8%. У Германии вероятность одержать победу чуть меньше — 17,1%, следом идут Бразилия (12,3%), Франция (11,2%) и Бельгия (10,4%). Шанс на победу сборной России составляет 0,1%.