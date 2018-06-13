Сборная Испании уволила главного тренера за день до старта ЧМ-2018

Хулен Лопетеги 13 июня покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

Об этом заявил президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес на пресс-конференции в Краснодаре, где находится база размещения сборной на время чемпионата мира по футболу.

Накануне «Реал Мадрид» сообщил о подписании контракта с 51-летним специалистом, соглашение рассчитано на три года. Планировалось, что Лопетеги присоединится к новой команде после мундиаля. Контракт Хулена Лопетеги со сборной был рассчитан до 2020 года. По данным СМИ, «Реал» заплатит 2 млн евро за досрочное расторжение договора. Однако в федерации футбола Испании оказались недовольны такой ситуацией и решили отказаться от работы с ним.

�� @LuisRubiales: "La @SeFutbol es el equipo de todos los espaÃ±oles. No se pueden hacer las cosas de esta manera, a 2-3 dÃ­as del Mundial. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisiÃ³n" https://t.co/30CN3tBenV — SelecciÃ³n EspaÃ±ola de FÃºtbol (@SeFutbol) June 13, 2018

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