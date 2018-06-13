Сборная Испании уволила главного тренера за день до старта ЧМ-2018

Краснодарский край, В мире

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Хулен Лопетеги 13 июня покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

Об этом заявил президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес на пресс-конференции в Краснодаре, где находится база размещения сборной на время чемпионата мира по футболу.

Накануне «Реал Мадрид» сообщил о подписании контракта с 51-летним специалистом, соглашение рассчитано на три года. Планировалось, что Лопетеги присоединится к новой команде после мундиаля. 

Контракт Хулена Лопетеги со сборной был рассчитан до 2020 года. По данным СМИ, «Реал» заплатит 2 млн евро за досрочное расторжение договора. Однако в федерации футбола Испании оказались недовольны такой ситуацией и решили отказаться от работы с ним.

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

Испанцы стартуют на мундиале 15 июня матчем с Португалией, который состоится на сочинском стадионе «Фишт». Кроме того, на групповом этапе «красные фурии» сыграют с Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

Сборная Испании прилетела в Краснодар 7 июня, а через два дня провела товарищеский матч с командой Туниса.

Футбол ЧМ-2018

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