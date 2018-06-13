Сборная Испании уволила главного тренера за день до старта ЧМ-2018
Хулен Лопетеги 13 июня покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу
Об этом заявил президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес на пресс-конференции в Краснодаре, где находится база размещения сборной на время чемпионата мира по футболу.
Накануне «Реал Мадрид» сообщил о подписании контракта с 51-летним специалистом, соглашение рассчитано на три года. Планировалось, что Лопетеги присоединится к новой команде после мундиаля.
Контракт Хулена Лопетеги со сборной был рассчитан до 2020 года. По данным СМИ, «Реал» заплатит 2 млн евро за досрочное расторжение договора. Однако в федерации футбола Испании оказались недовольны такой ситуацией и решили отказаться от работы с ним.
�� @LuisRubiales: "La @SeFutbol es el equipo de todos los espaÃ±oles. No se pueden hacer las cosas de esta manera, a 2-3 dÃas del Mundial. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisiÃ³n" https://t.co/30CN3tBenV— SelecciÃ³n EspaÃ±ola de FÃºtbol (@SeFutbol) June 13, 2018
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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
Испанцы стартуют на мундиале 15 июня матчем с Португалией, который состоится на сочинском стадионе «Фишт». Кроме того, на групповом этапе «красные фурии» сыграют с Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).
Сборная Испании прилетела в Краснодар 7 июня, а через два дня провела товарищеский матч с командой Туниса.
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