Кролик Пушок стал футбольным оракулом Сочи

В Сочи к чемпионату мира по футболу появился свой футбольный оракул

Им стал питомец городского эколого-биологического центра имени Сергея Соколова — кролик Пушок. «Ему уже исполнилось три года. В этом возрасте зверек вдруг обнаружил талант предсказателя, который мы уже проверили», — рассказали порталу Юга.ру в эколого-биологическом центре.