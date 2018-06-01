Кролик Пушок стал футбольным оракулом Сочи

Краснодарский край

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В Сочи к чемпионату мира по футболу появился свой футбольный оракул

Им стал питомец городского эколого-биологического центра имени Сергея Соколова — кролик Пушок.

«Ему уже исполнилось три года. В этом возрасте зверек вдруг обнаружил талант предсказателя, который мы уже проверили», — рассказали порталу Юга.ру в эколого-биологическом центре.

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Пушок уже сделал прогноз на матч открытия мундиаля, в котором сборная России сыграет с национальной командой Саудовской Аравии. Кролик предсказал победу команды Станислава Черчесова.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июня на 12 стадионах в 11 городах в России, в том числе на арене сочинского «Фишта».

Животные Сочи Футбол ЧМ-2018

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