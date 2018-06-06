Путин назвал фаворитов на ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин рассказал, кого считает главными претендентами на победу в чемпионате мира по футболу
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Российский лидер рассказал во время интервью Медиакорпорации Китая, что считает фаворитами сборные Аргентины, Бразилии, Германии и Испании.
«Там много претендентов на победу в ЧМ: это и латиноамериканские команды — Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что на предыдущих чемпионатах мира блестяще играла сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший», — подытожил Путин.
Президент рассказал, что посетит церемонии открытия и закрытия мирового первенства, а также сверится с графиком и постарается поприсутствовать на других матчах.
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Владимир Путин отметил, что, хотя сборная России «за последнее время больших результатов не показывала», он очень рассчитывает, что команда покажет «современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца».
Кроме того, российский лидер назвал футболистов, которых он считает выдающимися — это Лев Яшин и Пеле, также ему очень нравится Диего Марадона.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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