Главным тренером сборной Испании назначен Фернандо Йерро

Фернандо Йерро возглавит национальную сборную Испании по футболу на время чемпионата мира в России

50-летний специалист, который также является спортивным директором Королевской испанской федерации футбола, вечером 13 июня проведет первую тренировку с командой. Ожидается, что перед этим он проведет пресс-конференцию.

Как сообщали Юга.ру, накануне «Реал Мадрид» объявил о подписании контракта с Хуленом Лопетеги. Ожидалось, что он присоединится к новой команде после чемпионата мира. Однако 13 июня, за день до старта мирового первенства, президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес заявил о немедленном расторжении контракта с главным тренером.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Во время мундиаля сборная Испании будет размещаться на базе Академии ФК «Краснодар». На групповом этапе «красные фурии» встретятся с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).