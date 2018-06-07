Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА и стала худшей командой ЧМ-2018
Сборная России по футболу обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА)
По данным на 7 июня, Россия расположилась на 70-м месте. За месяц команда Станислава Черчесова потеряла четыре позиции и обновила свой антирекорд, пропустив вперед своего соперника по групповому этапу грядущего мундиаля — сборную Саудовской Аравии, которая оказалась на 67-й строчке. Другие соперники россиян — Уругвай и Египет — занимают 14-е и 45-е места соответственно.
Список возглавляет Германия, следом идут Бразилия, Бельгия, Португалия и Аргентина. Шестое место заняла Швейцария, седьмая — Франция. В первой десятке рейтинга произошло только одно изменение: сборная Польши поднялась с десятого места на восьмое, чилийцы оказались девятыми, а Испания замкнула топ-10.
Таким образом, сборная России является худшей командой из списка участников чемпионата мира 2018 года, передает RT.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года сборная России в третий раз за год обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на 65-е место.
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