Вувузелы, краска, фонари, животные. МВД предупредило иностранцев о запретах на стадионах ЧМ
Министерство внутренних дел России направило инструкции для болельщиков чемпионата мира по футболу в посольства стран-участниц турнира и других государств
Памятки призваны помочь иностранным гостям избежать проблем с полицией и спокойно наблюдать за чемпионатом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Можно ли поддерживать футболистов с помощью вувузел, все ли животные запрещены к проходу на спортивные арены, как избежать выдворения из РФ за поведение на стадионе — ответы в том числе на эти вопросы дают памятки, которые российские правоохранители подготовили для болельщиков.
В правилах для болельщиков указано, что на российских стадионах будут запрещены вувузелы, из духовых приспособлений на арену можно проносить только горны и дудки. На стадион запрещается проносить оружие, пиротехнику, красящие вещества, алкоголь, напитки в стеклянных бутылках и пластиковой объемом более 500 мл, материалы с пропагандой экстремизма, нацистскую символику, лазерные устройства, фонари и громоздкие предметы.
На стадион нельзя будет прийти с животным, исключением являются собаки-проводники, которые должны быть в намордниках.
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На трибуны не будут пускать пьяных, а также болельщиков в виде, «оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». Запрещено скрывать лицо маской, обнажать интимные части тела и оскорблять других болельщиков, в том числе на плакатах и баннерах.
Для нарушителей предусмотрены штрафы от 3 до 10 тыс. рублей, а также дисквалификация с матчей турнира. При повторном нарушении иностранцу или лицу без гражданства грозит выдворение из России.
Памятки опубликованы на сайте МВД России. Кроме того, ведомство направило инструкции в посольства разных стран для распространения среди болельщиков.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об усилении мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу.
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В феврале СМИ обратили внимание, что правила ФИФА разрешают болельщикам проносить на стадионы наркотические препараты, в том числе марихуану и кокаин. Позже глава оргкомитета ЧМ-2018 опроверг эту информацию.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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