Вувузелы, краска, фонари, животные. МВД предупредило иностранцев о запретах на стадионах ЧМ

Министерство внутренних дел России направило инструкции для болельщиков чемпионата мира по футболу в посольства стран-участниц турнира и других государств

Памятки призваны помочь иностранным гостям избежать проблем с полицией и спокойно наблюдать за чемпионатом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Можно ли поддерживать футболистов с помощью вувузел, все ли животные запрещены к проходу на спортивные арены, как избежать выдворения из РФ за поведение на стадионе — ответы в том числе на эти вопросы дают памятки, которые российские правоохранители подготовили для болельщиков.

В правилах для болельщиков указано, что на российских стадионах будут запрещены вувузелы, из духовых приспособлений на арену можно проносить только горны и дудки. На стадион запрещается проносить оружие, пиротехнику, красящие вещества, алкоголь, напитки в стеклянных бутылках и пластиковой объемом более 500 мл, материалы с пропагандой экстремизма, нацистскую символику, лазерные устройства, фонари и громоздкие предметы.

На стадион нельзя будет прийти с животным, исключением являются собаки-проводники, которые должны быть в намордниках.