Глава оргкомитета ЧМ-2018 заявил о запрете приносить наркотики на стадионы. Даже с рецептами

В оргкомитете «Россия-2018» опровергли информацию о том, что болельщикам разрешат употреблять наркотики по медицинским показаниям

«Это исключено. У нас в стране действует соответствующий закон, который распространяется на все области жизни», — заявил директор оргкомитета Алексей Сорокин, которого цитирует «Эхо Москвы».

Как сообщали Юга.ру, ранее СМИ обратили внимание, что правила FIFA разрешают болельщикам проносить на стадионы наркотические и психотропные препараты при наличии рецепта на них. Среди них — те, которые полностью запрещены на территории РФ (например, марихуана, кокаин, кодеин, морфин и амфетамин).

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» уточняли, что проверкой подлинности рецептов на стадионах будут заниматься сотрудники правоохранительных органов на КПП.

Позднее в пресс-службе добавили, что речь идет о препаратах, оборот которых не запрещен в РФ.

«В этой связи речь не идет о наркотических средствах как таковых, а именно о лекарственных препаратах, которые могут содержать наркотические, психотропные и токсические вещества и выдаются только по рецепту врача, при этом данный лекарственный препарат не должен находиться в списке запрещенных к обороту согласно законодательству РФ, — цитирует сообщение пресс-службы организации газета «Известия». — Правила поведения не устанавливают новые условия проноса и оборота лекарственных веществ, содержащих наркотические и психотропные вещества, а лишь регламентируют правила проноса лекарственных средств, не запрещенных российским законодательством».

Оборот наркотических и психотропных веществ регламентируется законодательством РФ, в частности Федеральным законом № 3-ФЗ от 8 января 1998 года.